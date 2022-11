Ooredoo : Disponibilité totale du réseau pour la première Coupe du monde dans l’histoire avec la technologie de 5G

La couverture du réseau 5G sera disponible dans tous les stades, atteignant ainsi l’Internet ultra rapide avec une vitesse de téléchargement qui devrait dépasser 1 Gigabits par second, avec une rationalisation fiable pour les spectateurs qui suivront les matchs. Ooredoo s’est, depuis longtemps, préparée pour absorber la demande croissante en termes de services de télécommunications pendant la compétition et ce, grâce à ses investissements pendant des années dans l’innovation et la technologie. Cela a permis à la compagnie de jouir d’une position lui permettant d’offrir des services télécoms rationalisés et une expérience très développée pour les spectateurs, aux citoyens, aux résidents du Qatar ainsi qu’aux visiteurs qui se déplaceront pour vivre cet évènement sportif majeur. A cette occasion, Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani, Président directeur général adjoint du Groupe Ooredoo et Président directeur général de Ooredoo Qatar, a déclaré : « Ooredoo n’a pas ménagé ses efforts pour se préparer à cet évènement planétaire, le plus important dans l’histoire des compétitions sportives abritées par le Qatar, et nous sommes totalement prêts à démontrer capacités au monde entier. Notre stratégie est basée sur l’investissement dans l’innovation et la technologie et ce, pour assurer notre capacité à offrir les meilleurs produits et services à nos clients et pour garantir également notre disposition à accueillir les événements et les compétitions tels que le mondial de Qatar. Notre investissement est clairement manifesté dans notre préparation pour offrir une expérience inégalée pour tous ceux qui assisteront et suivront la Coupe du Monde de la FIFA - Qatar 2022™. » Ooredoo avait exhibé ses préparatifs grandioses pour l’évènement sportif majeur, et a fourni tous les détails concernant ses préparatifs pour offrir une expérience sans précédent pour tous ceux qui assisteront à cette compétition, que ce soit des supporteurs du football ou de l’équipe opérationnelle. Modernisation complète du réseau : Ooredoo a finalisé le développement de l’ensemble du réseau mobile 4G et 5G, qui a été doté avec des équipement et fonctions des plus modernes et des plus sophistiquées et ce, en préparation pour la Coupe du Monde de la FIFA - Qatar 2022™. Cette modernisation comprenait la garantie de la disponibilité d’une capacité appropriée du réseau et d’une flexibilité pour toutes les composantes du réseau et du réseau radio RAN, du réseau central, de transfert de données et ce, pour les secteurs national et international. Cette opération a également touché modernisation complète du centre réseau avec l’utilisation du réseau central Cloud sophistiqué dans les centres de données modernes. L’objectif de la modernisation des sites externes du réseau radio en les équipant avec la dernière technologie 5G est d’atteindre la capacité maximale de couverture au niveau du pays, y compris les stades, les aéroports, les lignes Rhyl et Metro, les fan zones et d’autres installations liées à la FIFA. Ooredoo a aussi assuré le renforcement de la capacité du réseau pour les fan zones, les stades et autres installations de la compétition ainsi que les points de rassemblement des supporteurs pour assurer un service adéquat aux supporters La couverture réseau 4G et 5G est assurée dans les huit stades de la Coupe du Monde et leurs périphéries avec plus de 8,466 antennes multifréquence reliant plus de 500 Kilomètres de câbles sans fil, et plus de 202 Kilomètres de fibres optiques. Quant aux périphéries des stades, ces dernières sont couvertes par 41 tours intelligentes de communication et plus de 45 emplacements externes avec une puissance maximale. Les services de réseau mobile seront équipés avec plus de 5,000 cellules, les services du réseau TETRA et des services WI-FI avec la dernière technologie 2G/3G/4G/5G dans tous les stades. Garantir une marge de sécurité conforme aux exigences de la FIFA concernant le trafic des données : Les efforts du renforcement du réseau comprenaient le développement par Ooredoo des liens de transfert de données réseau (Transport IP) et d’assurer une large bande passante via une connexions Internet avec des serveurs internationaux appartenant aux applications et aux réseau sociaux tels que : Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et WhatsApp et autres. Des appareils seront utilisés pour mesurer l’expérience client dans les stades et les fan zones pour suivre les principales applications utilisées instantanément par les supporters. Ces développements contribueront à assurer des communications Voix de haute qualité, et une expérience d’itinérance exceptionnelle, ce qui permettra aux clients et aux diffuseur de rester connecté à l’échelle internationale. Intelligence artificielle et l’enseignement automatisé dans les opérations de la FIFA : Ooredoo a préparé une équipe de travail regroupant plus de 400 expert pour gérer les opérations depuis le centre des opérations des services comprenant les dernières exigences, et soutenu par un réseau de plusieurs centres de service à distance et les opérations sur terrains à tout moment. Ooredoo a fait appel à des techniciens experts expérimentés dans les grands événements sportifs, tels que les précédentes Coupes du monde ou des matchs du Super-Bowl et autres événements sportifs pour apporter leur contribution durant la compétition. Ooredoo a demandé aux principaux fournisseurs de services de télécommunications de renforcer les cadres de soutien et les exigences pour assurer le service tout au long de la période de la compétition et ce, à travers des accords sur les niveaux de service couvrant l’accès à des services développés. La société a également effectué des tests approfondis de services avec la participation des équipes de recherche et de développement pour assurer une expérience 5G de classe mondiale. Cette expérience client sera gérée de manière automatisée et proactive. Ooredoo travaillera en étroite collaboration avec la commission suprême des projets et l’héritage, et l’Autorité de régulation des télécommunications du Qatar ainsi que d’autres parties pour faciliter une exécution réussie des opérations de la FIFA. Exploitation de la technologie utilisée par des systèmes d’Intelligence Artificielle : Ooredoo a introduit un nouveau système basé sur l’Intelligence Artificielle pour vérifier l’identité et activer la SIM de la ligne, afin d’accélérer et de simplifier les procédures d’obtention des services de la compagnie avant l’arrivée de nombreux visiteurs au Qatar assister à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022™. Le service bénéficie d’une technologie « vérification de l’identité du client KYC » Digitale avancée basée sur des processus d’intelligence artificielle, et qui exige au client de prendre des photos selfies et de télécharger une version numérique de la pièce d’identité officielle. La solution « vérification de l’identité du client KYC » procédera à la vérification de la correspondance de la photo à l’identité pour identifier la personnalité réelle des utilisateurs dans le monde numérique. Un assistant vocal virtuel fonctionnant avec la technologie de l’intelligence artificielle sera également disponible, et qui bénéficie des capacités de l’intelligence artificielle assurée par le centre Google Contact Center 24H /24H et 7j / 7 pour aider les clients à utiliser 9 langues différentes, y compris l’Arabe, l’Anglais, l’Espagnol, le Français, l’Allemand, le Portugais, le Japonais et le Coréen. Sheikh Mohammed a ajouté : « Nous avons acquis une longue expérience dans le soutien des événements liées au sport et cela à partir de notre relation de long terme avec la Fédération Internationale de Football, et les autres organismes chargés des sports. Nous étions le partenaire national du comité local organisateur du championnat du monde d’Athlétisme 2019, et le sponsor national de la coupe du monde des clubs FIFA Qatar ™ pour les années 2019 et 2020, et l’opérateur officiel des télécommunications de la Coupe Arabe FIFA Qatar, et le Grand Prix Ooredoo Qatar de Formule 1 en 2021. Tous ses événements ont contribué à nous donner l’occasion de tester nos capacités à l’approche de la coupe du monde FIFA Qatar 2022 ™, l’évènement que nous sommes prêts à accueillir. » Soutien aux médias : Les préparatifs de Ooredoo, pionnier des télécommunications, pour l’accueil de l’Etat du Qatar de cet évènement grandiose, y compris la mise à niveau des réseaux, signifie que l’entreprise est en mesure de soutenir de nombreux partenaires des médias qui viennent à Doha pour contribuer à partager l’évènement avec les différentes régions du monde. Ainsi, Ooredoo fournira des services de télécommunication mondiale à tous les détenteurs d’accréditations Presse au Qatar pour couvrir la compétition de la Coupe du Monde. Cela comprend la liaison de près de 50 diffuseurs à travers le monde au réseau de Ooredoo, et le centre international de transmission du Qatar pour la diffusion de vidéos et données en direct, et pour fournir aux diffuseurs du tournois la qualité et la flexibilité nécessaires pour produire et distribuer du contenu vidéo. L’Internet pendant le déplacement en bus relié au réseau : La capacité de se connecter à Internet pendant les déplacement –et qui est considéré comme l’une des demandes principales des employés pendant la coupe du monde- Constitue une partie importante dans la préparation de la compétition. Ooredoo a, donc, songé à investir dans l’innovation et la technologie pour fournir les meilleurs services pour la Fédération Internationale de Football, la compétition et aux participants. Plus de 350 Bus sont affectés pour le transport des joueurs, et les officiels des matchs, et aux représentants des médias. Ces bus offrent un service mobile Broadband, dont près de 300 de ses bus sont équipés de systèmes Wi-Fi. Sheikh Mohammed a conclu : « Le niveau d’enthousiasme bat son plein à quelques heures du coup d’envoi de la compétition, parce que notre pays qui abrite cet évènement majeur constitue une occasion pour nous de mettre en valeur les capacités de notre réseau inégalé ainsi que nos produits et nos services. De plus, cela nous donnera l’opportunité d’aider notre pays à prendre la qui lui sied sur le plan sportif à l’échelle mondiale. De notre côté, nous souhaitons à tout le monde la bienvenue au Qatar et bonne chance à toutes les équipes participantes. »

