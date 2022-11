LG lance des haut-parleurs pour voitures ultrafins

LG lance un nouveau matériau sonore ultra fin et léger qu’il pourra se loger n’importe où dans les voitures, ce qui donnera un gain considérable de place dans l’habitacle.

Le géant fabricant coréen annonce via son site internet le lancement d’un nouveau style de haut-parleur ultrafin, destinés à être intégré dans les habitacles de véhicules, avec un gain d’espace considérable.

Cette nouvelle technologie est baptisée Thin Actuator Sound Solution, et fait vibrer les surfaces d’affichage et les éléments du véhicule pour, dans leurs propres termes, « offrir une expérience en 3D, riche et immersive ». Cette enceinte mesure seulement 15 cm x9 cm pour une épaisseur de 2,5 mm.

Avec ces dimensions, et l’absence de grille de protection, ces haut-parleurs peuvent être installés dans des endroits inenvisageables auparavant. LG avance que ce gain d’espace ne se fait pas au détriment de la qualité sonore, et promet d’en faire les premières démonstrations de la Thin Actuator Sound Solution dès le CES 2023 de Las Vegas, qui se déroulera du 5 au 8 janvier 2023.