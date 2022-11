Djezzy offre un bonus en souscrivant aux nouvelles offres internet via Djezzy App

A l’occasion de la Coupe du Monde de Football, Djezzy lance de nouvelles offres internet pour répondre aux attentes de ses clients et leur permettre de vivre pleinement cet évènement sportif planétaire.

C’est ainsi que les offres mensuelles ont été enrichies avec un nouveau forfait où le client peut bénéficier de 30Go pour seulement 1500 DA. Rappelons que les anciens forfaits sont toujours valables : il s’agit des options de 60 Go à 2000 DA, de 15Go à 1000 DA et de 6Go à 500 DA.

Les offres hebdomadaires ont également connu une nouveauté : il s’agit du forfait de 2Go à 150 DA. Le volume internet du forfait 300 DA est porté à 5 Go au lieu de 3 Go.

Quant aux offres journalières, les volumes internet ont été revus à la hausse avec 150 Mo pour 30 DA et 300 Mo pour 50 DA tout en maintenant le forfait 1 Go à 100 Da.

Djezzy rappelle que pour chaque volume acheté, le même forfait sera proposé à moitié prix !

Ce n’est pas tout ! Pour tout achat via la Djezzy App, un bonus supplémentaire sera offert. Il s’agit de 2 Go pour les forfaits mensuels, de 500 Mo pour les forfaits hebdomadaires et de 100 Mo pour les forfaits journaliers.

Pour profiter des nouveaux forfaits internet, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur la Djezzy App, de composer le *707# ou de consulter le site internet de Djezzy ( www.djezzy.dz).