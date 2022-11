Le fabricant chinois, Oppo dévoilera dans quelques jours sa nouvelle série de Smartphones Reno 9. L’un des modèles de la gamme disposera de 16 Go de Ram, une puissance inédite pour les smartphones milieu de gamme du fabricant.

Oppo dévoilera le 24 novembre prochain lors d’une conférence, sa nouvelle série de smartphones Reno 9, 9 Pro et 9 Pro+. Selon le leaker, Geekbench, le modèle le plus puissant Reno 9 Pro + disposerait en plus du nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 2, de 16 Go de RAM.

Des caractéristiques qui rendrait le modèle plus rapide que plusieurs smartphones haut de gamme. Niveau stockage, le Oppo Reno 9 Pro+ pourrait disposer jusqu’à 512 Go. Affaire à suivre.