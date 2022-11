Brandt Algérie lance l’application Brandt Foot et un jeu concours pour gagner un téléviseur chaque jour  

A l’occasion du lancement du téléviseur Brandt Android TV qui coïncide avec le début de l'événement sportif le plus attendu de l'année 2022, le constructeur algérien de l’électroménager et électronique Brandt Algérie lance son application mobile Brand foot qui permet à ses clients de vivre la passion du foot lors de cet événement planétaire et tenter de gagner un téléviseur Brandt chaque jour.

Disponible en téléchargement sur Play store et fonctionnelle sur les téléviseurs Brandt de la gamme Android TV, l’application propose de participer au jeu des résultats sur les matchs. Pour tenter de gagner un téléviseur Brandt [FS1] chaque jour, le participant devra seulement donner les résultats pour les matchs, tout au long de la compétition (du 20 novembre au 18 décembre 2022). Un score lui sera attribué selon un système de notation mis en place par Brandt Algérie qui prend en compte les paramètres suivants :



* Le choix du résultat : + 5 points sont attribués au participant s’il donne la bonne proposition du nom de l’équipe gagnante du match ou s’il propose l’égalité entre les deux équipes.

* Le bon score : + 10 points sont attribués au participant s’il donne la bonne proposition du score du match.

* Les Buteurs : +3 points sont attribués au participant à chaque bonne proposition d’un buteur.

* La Possession de ballon : + 5 points sont attribués au participant qui donne la bonne proposition du nom de l’équipe qui a le taux le plus élevé de possession de ballon lors du match.

* Man Of the Match : + 10 points sont attribués au participant qui donne la bonne proposition de l’homme du match.

Un classement journalier des meilleurs scores s’affiche sur l’application, il déterminera les gagnants du jour. Ce classement sera actualisé chaque jour et les compteurs seront remis à zéro pour le jour suivant.

En outre, Brandt Algérie réserve le gros lot au grand gagnant de toute la période du jeu suivant le classement du cumul des journées. L’heureux gagnant qui aura le plus grand score à la fin de la compétition se verra attribué un téléviseur Brandt ULED 55”.