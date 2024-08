Ooredoo célèbre ses vingt ans d’existence dans le marché Algérien

Figure emblématique du paysage télécom algérien, Ooredoo Algérie se réjouit de célébrer deux décennies d'existence, marquant ce 24 août, son vingtième anniversaire de son lancement commercial en 2004. Sous le slogan évocateur de « عشنا عشرين و مازالنا متعاشرين» (Vingt ans ensemble et l’histoire continue), Ooredoo réaffirme son attachement indéfectible à ses clients et met en lumière un parcours jalonné de réalisations technologiques novatrices.

Au fil des années, Ooredoo a su se réinventer, se positionner et s’imposer comme un partenaire de confiance en concentrant ses efforts sur la qualité des services, la fiabilité des réseaux et la satisfaction de ses clients. Cet engagement a été récompensé par la fidélité de millions d’abonnés dont la confiance n’a pas faibli envers Ooredoo.

En vingt ans, Ooredoo a accompagné la transformation numérique de l’Algérie. Forte par ses réussites, notamment le lancement en avant-première de la 3G en 2013 et de la 4G en 2016, Ooredoo a su fidéliser des millions de clients et se positionner comme un acteur incontournable du marché, grâce à son réseau étendu à l’ensemble du territoire national, et un catalogue de produits, services et offres constamment enrichie et diversifié qui ont transformé la manière dont les Algériens communiquent et consomment des services numériques.

Durant ces années, Ooredoo s’est légitimement imposée comme une entreprise citoyenne, irrévocablement attachée à ses valeurs fondamentales de : Caring, Challenging et Connecting (prendre soin, relever le défi et connecter).

Au-delà de son rôle d’opérateur de télécommunications, Ooredoo s’affirme comme un acteur majeur de la vie sociale et économique algérienne, en témoignent ses nombreuses initiatives. Son engagement humanitaire et ses initiatives sociales, associés à son excellence opérationnelle reconnue, lui ont valu de nombreuses distinctions et une place de choix parmi les meilleurs employeurs en Algérie.

De son engagement sportif très réputé, qui l’a vu accompagner de nombreux clubs et fédérations sportives dans différentes disciplines, Ooredoo se targue d’avoir marqué les esprits en accompagnant l’équipe nationale algérienne entre 2009 et 2014, couvrant ainsi deux qualifications historiques pour la Coupe du Monde. Ooredoo a également démontré une volonté constante d’investir dans les talents de l’Algérie, les encourager et les récompenser. De ‘tStart’, le programmedédié au lancement des Startups par les jeunes, à ‘Machrou3i’ qui accompagne et soutient l’entrepreneuriat féminin, en passant par le concours ‘Media Star’ qui célèbre cette année sa 17ème édition. Ces accomplissements, entre autres, témoignent de l’engagement de Ooredoo à long terme en faveur de l’innovation et l’excellence.

A l’occasion de cette célébration, le Directeur Général de Ooredoo Algérie M. Roni Tohme, a déclaré : «C’est une chance inouïe et une fierté inébranlable de constater l’épopée remarquable qu’a traversée Ooredoo Algérie au cours de ces deux dernières décennies. En ce moment même, il m’est particulièrement exaltant de réitérer la fiabilité des engagements de Ooredoo Algérie dans ses investissements à long terme et sa capacité de relever des défis à fort impact. Le projet du Service Universel des Communications Electroniques nous permettra bientôt de couvrir en réseau 1211 localités à faible densité démographique, ce qui constituera une avancée majeure dans notre ambition d’inclure tous les citoyens dans la société digitale et de réduire le fossé numérique car nous sommes convaincus que les télécommunications sont un levier essentiel pour le développement économique et social durable. Ces succès sont le fruit d’un travail collectif louable où chaque employé a ajouté une pierre à l’édifice. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos collaborateurs.»

Fort de son riche héritage et de ses succès successifs, le Groupe Ooredoo continue de tracer une voie prometteuse pour l’avenir. En phase avec la transformation numérique et l’intelligence artificielle, Ooredoo s’apprête à révolutionner le secteur des télécom dans la région MENA. En capitalisant sur la demande croissante pour l’Intelligence Artificielle générative, l’informatique accélérée et l’hyper-connectivité, Ooredoo collabore avec le géant de l’IA NVIDIA, affichant ainsi de grandes ambitions pour l’avenir. Cette initiative stratégique vise à stimuler l’innovation technologique, à créer de nouveaux emplois et à contribuer à la croissance économique de la région et notamment l’Algérie.

Aujourd’hui, Ooredoo regarde vers l’avenir avec ambition et poursuit ses efforts pour rester à la pointe de la technologie et offrir à ses clients les dernières innovations en matière de télécommunications.