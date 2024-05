Ooredoo Algérie présente ses services innovants aux visiteurs du salon CTO FORUM ALGERIA 2024

Ooredoo Algérie participe à la deuxième édition du Forum des technologies de l’information et de la communication (CTO FORUM ALGERIA) qui se tient du 20 au 22 Mai 2024 au Palais de la Culture Moufdi Zakaria - Alger.

Sous le parrainage du Ministère de la Poste et des Télécommunications, et le Ministère de l’Economie de la Connaissance, des Start-Up et des Micro-entreprises, cet évènement réunit des dirigeants des entreprises publiques et privées, des experts éminents du secteur IT à travers des conférences, des panels et des ateliers pour discuter, débattre et échanger sur les dernières tendances et thématiques autour du secteur et bâtir de nouvelles relations et partenariats dans le domaine des TIC.

Lors de la cérémonie d’inauguration du salon, le ministre de la Poste et des Télécommunications M. Karim Bibi Triki, et le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Yacine El-Mahdi Oualid, ainsi que le Président de L’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE) M. Mohamed el Hadi Hannachi ont effectué une visite à l’espace d’exposition de Ooredoo.

Pour sa première participation, Ooredoo prend part à ce rendez-vous technologique d’envergure avec un stand où les conseillers commerciaux de « Ooredoo Business » présents sur place, se chargent de répondre aux questions des visiteurs, particuliers et entreprises, et leur proposer les différentes offres et produits de Ooredoo qui leurs sont dédiés.

A travers sa participation à ce salon, Ooredoo réitère son engagement à soutenir le développement du secteur technologique en Algérie et mettre son expertise et son savoir-faire au service des professionnelles de différents secteurs d’activité.