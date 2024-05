Google Maps adopte une nouvelle barre de navigation encore plus simplifiée

La plus populaire des applications de navigation Google Maps, fait peau neuve avec le déploiement d'une barre de navigation inférieure rafraîchie qui regroupe plusieurs onglets dans une présentation plus nette et plus simplifiée.

Google déploie la mise à jour de son application de navigation Maps. Cette dernière réduit la barre de navigation inférieure à 5 onglets de Google Maps à 3 onglets seulement : Explorer, Vous et Contribuer. Il s’agit d’un changement modeste, mais qui devrait rendre la navigation dans l’application un peu plus simple.

Jusqu’ici, la barre inférieure de Maps comportait des onglets distincts pour Explorer, Aller, Sauvegardé, Contribuer et Mises à jour. Avec ce rafraichissement, Maps dans sa nouvelle représentation regroupe les fonctions Aller, Sauvegardé et Mises à jour en un seul onglet unifié « Vous », qui remplace l’ancienne icône des signets sauvegardés.

Les onglets Explorer et Contribuer restent inchangés, offrant toujours un accès rapide aux outils de découverte de lieux de Maps et la possibilité de soumettre des modifications et des évaluations, respectivement.