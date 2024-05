Le Groupe Telecom Algérie participe au 2e « CTO-Forum » à Alger

Le Groupe Telecom Algérie participe à la 2ème édition du Forum des technologies de l'information et de la communication "CTO-Forum", qui aura lieu du 20 au 22 mai à Alger, confirmant ainsi son implication dans la stratégie nationale de transformation numérique et dans son écosystème digital, indique, dimanche, un communiqué du Groupe.

« Le Groupe Telecom Algérie est fier d’annoncer sa participation à la deuxième édition du Forum des technologies de l’information et de la communication +CTO-Forum+ qui se déroulera du 20 au 22 mai 2024 au palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger »,précise la même source.

Il s’agit d’un « rendez-vous des acteurs du secteur IT ayant pour vocation d’être la vitrine des technologies les plus innovantes mises à disposition des entreprises et des professionnels du secteur, dont l’objectif est de privilégier le B2B entre décideurs et exposants », souligne le communiqué.

Au cours de ce Forum, qui est « un évènement de rencontres et d’échanges et un important espace technologique », le Groupe et ses filiales présenteront « leurs offres, services ainsi que leurs solutions à travers un stand dédié pour l’occasion », ajoute la même source.