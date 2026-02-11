Ooredoo Algérie affiche une performance financière solide en 2025 et accélère son virage stratégique vers la 5G

Le Groupe Ooredoo a publié, le 9 février 2026, ses résultats financiers relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2025. Cette année s’impose comme une étape déterminante pour le secteur des télécommunications en Algérie, marquée notamment par le lancement de la technologie 5G. Dans ce contexte, Ooredoo Algérie confirme la solidité de ses performances financières ainsi que la cohérence de sa stratégie de développement à long terme.

Au titre de l’exercice 2025, Ooredoo Algérie a réalisé un chiffre d’affaires de 119,1 milliards de dinars, contre 104,6 milliards de dinars en 2024, enregistrant ainsi une croissance significative de 13,9 %. Cette progression reflète le dynamisme commercial de l’entreprise et la montée en puissance des nouveaux usages numériques.

La performance opérationnelle s’est également renforcée, avec un EBITDA de 53,4 milliards de dinars en 2025, contre 44,2 milliards de dinars l’année précédente, soit une hausse de 21 %. Cette évolution traduit la capacité de l’opérateur à conjuguer croissance, efficacité opérationnelle et maîtrise des coûts.

Dans le cadre de sa politique d’investissement à long terme, Ooredoo Algérie a consacré 35,3 milliards de dinars en 2025 au renforcement, à la modernisation et à l’extension de son réseau à l’échelle nationale, contre 16,7 milliards de dinars en 2024, soit une augmentation de 111,3 %. Ces investissements, notamment réalisés dans le cadre du Service Universel des Télécommunications, ont permis d’accompagner le lancement de la 5G tout en améliorant durablement la qualité de service pour l’ensemble des clients.

À fin décembre 2025, le parc clients de l’opérateur atteignait 15,32 millions d’abonnés, contre 14,73 millions un an plus tôt, enregistrant une croissance de 4 %. Cette évolution témoigne de la confiance renouvelée des clients et confirme la position de Ooredoo comme acteur de référence dans l’adoption des nouveaux usages liés à la 5G en Algérie.

Commentant ces résultats, Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a déclaré :

« L’année 2025 a marqué un tournant majeur pour le secteur des télécommunications en Algérie avec le lancement de la 5G. Dans ce contexte, Ooredoo Algérie a réalisé des investissements importants afin de renforcer son réseau et d’accompagner cette nouvelle génération de technologie. Notre ambition est d’offrir à nos clients des services toujours plus innovants et performants, tout en contribuant activement à la transformation numérique et au développement économique du pays. »

Les performances enregistrées en 2025 confirment l’efficacité de la stratégie de Ooredoo Algérie, fondée sur l’accélération de la transformation numérique, la modernisation continue des infrastructures réseau et un engagement constant en faveur de l’excellence de l’expérience client.

Pour l’année 2026, l’opérateur entend capitaliser sur les acquis de 2025 en maintenant un niveau d’investissement soutenu, afin d’optimiser la couverture, la capacité et la qualité de son réseau, tout en développant de nouveaux usages et solutions à forte valeur ajoutée au bénéfice des particuliers, des entreprises et de l’écosystème numérique national.