E-commerce : Jumia annonce son retrait du marché algérien après 14 ans d’activité

Après 14 années de présence en Algérie, Jumia a annoncé son retrait du pays à partir de février 2026, une décision rendue publique lors de la présentation de ses résultats financiers 2025.

Le marché algérien ne représentait qu’environ 2 % du volume brut de marchandises du groupe. Bien que ce départ puisse entraîner des impacts financiers négatifs à court terme, liés notamment aux licenciements et à la liquidation d’actifs, Jumia estime que cette réorganisation géographique améliorera à terme son efficacité opérationnelle.



Cette décision intervient dans un contexte financier contrasté : malgré une hausse de 13 % de son chiffre d’affaires en 2025, Jumia continue d’enregistrer des pertes importantes.



En Algérie, la plateforme s’était imposée comme un acteur majeur du e-commerce, notamment grâce au paiement en espèces, dans un environnement marqué par la faible adoption des moyens de paiement électroniques.