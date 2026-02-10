Djezzy et Algérie Poste scellent un partenariat stratégique au service de l’inclusion numérique

Djezzy a annoncé la signature d’une convention-cadre avec Algérie Poste, en marge de la cérémonie célébrant le 24ᵉ anniversaire de la création d’Algérie Poste. L’événement s’est tenu samedi au Centre international de conférences Abdellatif Rahal (CIC) à Alger, en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, de la Directrice générale d’Algérie Poste, Chiraz Bachiri, et du Directeur général de Djezzy, Boumediene Senouci.

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans une vision commune visant à placer l’innovation technologique au cœur du quotidien des citoyens algériens. En conjuguant le plus vaste réseau postal du pays à l’expertise technologique de Djezzy, les deux entreprises franchissent une nouvelle étape dans la promotion de l’inclusion financière sur l’ensemble du territoire national.

Dans le cadre de cette collaboration, Djezzy accompagnera le lancement des nouvelles cartes de paiement d’Algérie Poste en proposant des avantages exclusifs aux clients Djezzy détenteurs de ces cartes, contribuant ainsi au développement des usages du paiement électronique.

À cette occasion, la Directrice générale d’Algérie Poste, Chiraz Bachiri, a souligné l’adhésion de son entreprise à « la dynamique nationale de transformation numérique, en phase avec les orientations visant à bâtir une économie numérique inclusive et sécurisée ».

De son côté, Boumediene Senouci a déclaré :

« Nous sommes fiers de la concrétisation de ce partenariat avec Algérie Poste. La mise en place du paiement électronique constitue une étape clé dans la construction d’un écosystème numérique performant. En tant qu’entreprise publique économique, Djezzy réaffirme son engagement à contribuer activement à l’édification de l’économie nationale de demain. Ce partenariat illustre notre volonté d’innover en permanence afin de mieux servir nos clients. »

À travers cette convention, Algérie Poste et Djezzy réaffirment leur engagement commun en faveur de la simplification des procédures et de l’accompagnement de la transformation financière et numérique du pays, en plaçant le citoyen au cœur de cette démarche.