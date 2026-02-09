Croissance, 5G et cloud : Djezzy accélère sa transformation numérique en 2025

Djezzy, opérateur national de référence dans les solutions technologiques, a annoncé des résultats solides pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice 2025, confirmant la poursuite de sa dynamique de croissance et l’accélération de sa transformation numérique.

Sur le plan commercial, l’entreprise enregistre une performance soutenue. Au quatrième trimestre 2025, le chiffre d’affaires s’est établi à 31 milliards de dinars, en progression de 7 % par rapport à la même période en 2024. Sur l’ensemble de l’année, il atteint 119 milliards de dinars, soit une hausse annuelle de 6,1 %, portée par la croissance des usages data, le renforcement des offres digitales et le développement progressif des solutions à forte valeur ajoutée.



En 2025, l’EBITDA s’élève à 52 milliards de dinars, en légère augmentation de 0,6 %, avec une marge de 43,4 %. Cette performance reflète la capacité de Djezzy à conjuguer croissance, discipline opérationnelle et maîtrise des coûts, dans un contexte marqué par un effort d’investissement soutenu.



Les investissements réalisés sur l’année atteignent 36,5 milliards de dinars, dont 14,5 milliards de dinars engagés au seul quatrième trimestre, représentant une hausse annuelle proche de 40 %. Hors coût de la licence 5G, ces investissements ont principalement été consacrés à la modernisation du réseau et au déploiement des infrastructures nécessaires au lancement officiel du réseau 5G, intervenu le 4 décembre 2025, une étape stratégique majeure pour Djezzy et pour l’écosystème numérique national.



Parallèlement, Djezzy a renforcé son positionnement en tant que fournisseur de solutions technologiques, en s’appuyant sur son Cloud souverain pour accélérer le déploiement de solutions SaaS et de services digitaux à destination des entreprises. Cette orientation vise à soutenir la croissance du segment Entreprises à travers des offres intégrées de connectivité, d’hébergement, de cybersécurité et de digitalisation, adaptées aux besoins des acteurs économiques algériens.



La base clients poursuit également sa progression, atteignant 17,9 millions d’abonnés à fin décembre 2025, soit une croissance annuelle de 5,4 %.



Commentant ces résultats, Boumediene Senouci, Directeur Général de Djezzy, a déclaré : « Les performances réalisées en 2025 témoignent de la capacité de Djezzy à maintenir une croissance solide, soutenue par des investissements technologiques majeurs. L’intensification de nos investissements, le renforcement significatif de notre réseau et le lancement officiel de la 5G constituent des réalisations structurantes qui confirment la pertinence de notre stratégie et notre engagement à accompagner durablement la transformation numérique de l’Algérie. »