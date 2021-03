Nokia à nouveau dans le rouge!

La pandémie de la Covid-19 a eu raison de la marque finlandaise Nokia qui était déjà déficitaire. En effet, l’équipementier télécom est repassé dans le rouge en 2020.

Nokia a vu son chiffre d’affaires chuter de 5% à 6,57 milliards d’euros durant le quatrième trimestre de l’année dernière. Quant au chiffre d’affaires s’est élevé à près de 21,9 milliards l’année dernière, soit une baisse de 6,2%. Les analystes s’attendaient au pire, mais Nokia a réussi à sauver les meubles grâce à son déploiement des réseaux 5G, aidé par la mise à l’écart de Huawei.

Par ailleurs, Nokia prévoit pour 2021 un chiffre d’affaires en baisse compris entre 20,6 et 21,8 milliards d’euros, contre 21,9 milliards en 2020. « Nous nous attendons à une année 2021 difficile, une année de transition, avec des vents contraires significatifs dus à la perte de parts de marché et à l’érosion des prix en Amérique du Nord », a expliqué Pekka Lundmark, Directeur général de Nokia en poste depuis plus de six mois.

A rappeler que Nokia a signé, à ce jour, 195 contrats avec des opérateurs pour des équipements 5G – un nombre qui inclut également les accords commerciaux pilotes, les essais et démonstrations payantes.