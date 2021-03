Xiaomi officialise le REDMI 10

Annoncé il y a deux jours sur mobilealgerie.com, en voilà que Xiaomi procède officiellement au lancement de sa nouvelle série de milieu de gamme, Redmi Note 10. Même s’il s’agit de téléphones low-cost, il dispose cependant de caractéristiques alléchantes.

En effet, Xiaomi a officiellement présenté sa nouvelle série Redmi Note 10. Elle comprend quatre modèles : Le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 5G, le Redmi Note 10 S et le Redmi Note 10 Pro. Ces appareils sont parmi les meilleurs du marché notamment grâce à un écran 120 Hz et un capteur photo 108 mégapixels pour la version Pro.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est la version la plus musclée. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 732G compatible 4G. Il s’appuie sur un écran de 6,67 pouces AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il est associé à 6 ou 8 Go de RAM. Il dispose également d’un lecteur d’empreinte sur le profil, au niveau du bouton d’alimentation. Côté autonomie, il est doté d’une batterie avec une capacité de 5020 mAh capable de supporter la charge à 33 Watts.



Concernant la photo, le capteur principal est un 108 mégapixels qui est associé à un capteur de 8 mégapixels, un téléobjectif 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Quant à la caméra à selfie est un 16 mégapixels.