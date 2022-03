MWC 2022 : Realme dévoile les GT 2 et GT 2 Pro

A l’occasion du Mobile Word Congress 2022, RealMe a présenté ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, les GT 2 et 2 Pro.

Lancés en Chine en janvier, les deux nouveaux terminaux haut de gamme du fabricant RealMe, débarquent en Europe ou ils viennent d’être présentés au MWC de Barcelone 2022. Voici donc les GT2 et GT2 Pro qui adoptent un design très soigné.

Pour leur conception Realme s’est associé au designer Naoto Fukasawa et a opté pour un revêtement en « polymère biosourcé », dont la texture rappelle celle du papier selon le favricant. Habitué à lancer des smartphones abordables, la marque chinoise a décidé de s’incruster sur le marché du premium avec ces deux terminaux.

Le Realme GT 2 Pro adopte une fiche technique des plus intéressantes avec un écran AMOLED 2K 120 Hz de 6,7 pouces, et surtout la toute puce de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, associée à 8 ou 12 Go de Ram, avec un choix de stockage de 128 ou 256 Go. Le GT 2 Pro est en effet le premier smartphone à être équipé d’un ultra grand-angle avec une ouverture de champ de 150°. Le capteur est un Samsung Isocell JN1 de 50 MP. On retrouve un deuxième capteur de 50 MP, et un objectif macro de 3 MP, et un appareil à selfie de 32 MP. Le Smartphone profite également d’une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide SuperDart 65W.

La version classique GT 2 adopte également une fiche technique intéressante, avec un écran Samsung E4 AMOLED FHD+ de 6,62 pouces, une même batterie que la version pro, et est animé par la puce Snapdragon 888. Il profite d’un capteur principal de 50 MP, et une caméra avant de 16 MP.

Les Realme GT2 et GT2 Pro seront commercialisés aux prix de 549,99 euros et 749,99 euros respectivement.