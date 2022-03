MWC 2022 : Oppo marque sa présence avec plusieurs technologies innovantes

Le géant chinois de la téléphonie mobile marque une forte présence au Mobile Word Congress de Barcelone 2022, avec la présentation d'une panoplie de technologies. Tour d'horizon.

Oppo, géant mondial de la téléphonie mobile marque évidemment sa présence au MWC de Barcelone 2022. Le fabricant a ainsi dévoilé quelques technologies intéressantes comme la charge flash SUPERVOOC de 150W avec Battery Health Engine qui double la durée de vie des batteries, la charge flash SUPERVOOC de 240W qui charge une batterie 4500mAh en 9 minutes, et le tout nouveau OPPO 5G CPE T2 qui convertit la 5G en Wi-Fi extrêmement rapide.

Le fabricant chinois a également exposé sa gamme de smartphone phare, avec notamment le Oppo X5, le Find N et le OnePlus 10 Pro. Elle est également accompagnée de technologies innovantes comme le MariSilicon X imaging NPU, l’OPPO Air Glass, l’OPPO Retractable Camera, et bien d’autres innovations.

» Malgré les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés ces dernières années, l’industrie des télécommunications a tout de même connu un développement positif, et nous, chez OPPO, avons connu une croissance constante « , a ainsi déclaré Billy Zhang, vice-président des ventes et services à l’étranger d’OPPO. » Des technologies telles que la charge flash SUPERVOOC 240W démontrent notre leadership en matière d’innovation, tandis que des appareils tels que l’OPPO 5G CPE T2 soulignent les nouvelles orientations de notre activité. Grâce à notre nouvelle philosophie de marque, ‘Inspiration Ahead, OPPO utilise l’innovation et la collaboration pour accomplir collectivement les défis avec nos partenaires, en valorisant des expériences technologiques centrées sur l’humain et inspirantes pour nos utilisateurs du monde entier. » A ainsi poursuivi.