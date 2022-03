Veon décroche le prix Glomo Awards au MWC de Barcelone

Le groupe Veon est parmi les lauréats des Glomo Awards (Global Mobile Awards), l’une des distinctions les plus prestigieuses du secteur des télécommunications lors du Mobile World Congress qui se tient à Barcelone (Espagne) du 28 février au 3 mars courant. Veon, maison-mère de Djezzy est ainsi distinguée en tant que meilleur service d'un opérateur mobile pour le client connecté suite au succès de son système d’authentification MobileID.

A cette occasion, le trophée a été présenté à la presse par George Held, Chief of Staff au groupe Veon et Matthieu Galvani, PDG de Djezzy.

Crées par la GSMA (Global System for Mobile Communications Association), les GLOMO Awards, récompensent les exploits les plus innovants et les plus brillants de la technologie mobile. Les prix sont décernés dans diverses catégories, notamment la technologie mobile, les appareils ainsi que les initiatives du secteur.

Développée à l’aide du service d’identité universel de la GSMA, la MobileID de Veon, fournit aux consommateurs un passeport numérique pour les services en ligne et les détaillants via leurs appareils mobiles et se veut une alternative à l’approche actuelle d’authentification en ligne via les réseaux sociaux. MobileID a suscité une importante adhésion depuis son lancement de la part des clients utilisateurs, des opérateurs économiques et des entreprises en ligne.

Commentant le système MobileID, le PDG de Veon, Kaan Terzioğlu, a déclaré : « Chez VEON, nous pensons que nous avons la responsabilité sociétale de protéger nos clients consommateurs et professionnels. S’assurer que les données des clients sont conservées par des fournisseurs de services agréés, réglementés et basés localement. MobileID est une étape importante dans cette direction, et nous travaillerons activement pour étendre son utilisation grâce à l’adoption par les opérateurs et à des accords d’interopérabilité ».

De son côté, le PDG de Djezzy, Matthieu Galvani a indiqué : « l’extraordinaire évolution des technologies du digital permettent aujourd’hui d’offrir plus de services à nos clients. En parallèle, il est aussi important de nous adapter en terme de sécurité informatique afin de rendre la navigation internet plus sure et plus sécurisée particulièrement avec le développement du paiement électronique en Algérie. Ce que nous faisons à travers l’application Djezzy App s’inscrit dans la logique d’assurer plus de proximité, de confort et de sécurité à nos clients ».