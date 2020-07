Mobilis: Retour sur l’offre Navigui 4G

Depuis le lancement de la technologie de 4ème génération, les opérateurs de téléphonie mobile multiplient les offres au profit de leurs abonnés tel est le cas pour Mobilis. Parmi les plus célèbres offres de l’opérateur public de téléphonie mobile, on trouve la formule "Navigui 4G".

Il s’agit donc de la première offre 4G prépayée de Mobilis. Une offre à travers laquelle, l’opérateur veut offrir le meilleur à petit prix. En effet, Navigui 4G propose 12 GO d’internet 4G à seulement 2 400 Dinars. Les 12 Go d’internet 4G sont valables 6 mois, soit 2 GO par mois, et un cadeau de 3 Go d’internet 4G est offert lors de l’achat.

A noter que cette offre prépayée propose d’autres options :

Pass 4G Volume Prix d’accès Validité

* Pass FB/WhatsApp 100 Mo 60 DA 24 Heures

* Pass internet 7 jours 400 Mo 300 DA 07 jours

* Pass internet 3G 30 j 2 Go 1 000 DA 30 jours

* Pass internet 4G 30 j 3 Go 1 300 DA 30 jours

* Pass internet 4G 30 j 5 Go 2 100 DA 30 jours

* Pass internet 4G 30 j 8 Go 3 200 DA 30 jours

* Pass internet 4G 30 j 12 Go 4300 DA 30 jours

* Pass internet 4G 30 j 16 Go 5 600 DA 30 jours

* Pass internet 4G 30 j 20 Go 6 000 DA 30 jours