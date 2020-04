Microsoft : Hausse de 775% de l’utilisation de ses services cloud

Qui l’aurait cru que l’actuelle crise sanitaire que vit de nombreux pays dans le monde aurait un impact positif sur les constructeurs d’ordinateurs portables et de solutions informatiques.

L’exemple à donner est ‘’Azure’’, l’infrastructure de services spécialisé dans le cloud de Microsoft qui est très sollicitée dans les pays qui appliquent le confinement. En effet, la demande est en hausse de plus de 775% par rapport à une période normale. La solution Virtual Desktop (trois fois plus sollicitée qu’à l’accoutumée), Teams (communication), le Xbox Game Pass, du Xbox Live ou même Mixer, sont parmi les applications les plus sollicitées actuellement.

Pour faire face à cette forte demande, Microsoft a pris, la semaine dernière, des mesures visant à renforcer ses services. La firme américaine a, ainsi, dépêché des équipes d’ingénieurs spécialisés dans ses différents datas centers et est obligé d’agir sur les algorithmes et les logiciels en charge de contrôler les bandes passantes et leurs bonnes distributions et répartitions.