Media Star de Ooredoo :  Ooredoo rappelle aux journalises le dernier délai de soumission des candidatures

À l’approche de la date limite de la soumission des candidatures pour la 18éme édition du concours journalistique Media Star, Ooredoo rappelle aux journalistes que la date limite pour soumettre leurs candidatures, suite à une prolongation exceptionnelle, est fixée au jeudi 14 août 2025.

Le concours Media Star est ouvert aux travaux dans les langues arabe, tamazight, française et anglaise, ayant été publiés et diffusés dans les médias algériens entre le 27 septembre 2024 et le jeudi 14 août 2025 (inclus).

Pour rappel, cette 18ème édition du concours, propose une thématique d’actualité, à savoir : « La transformation digitale en Algérie à l’ère de l’intelligence artificielle : défis, enjeux et perspectives » et récompense les meilleurs travaux dans les catégories suivantes : Presse écrite généraliste et spécialisée ; Médias électroniques ; Programmes radiophoniques et Programmes télévisuels.

Les journalistes peuvent soumettre leurs candidatures directement en ligne via l’adresse http://ore.do/media-star-participation. Ils devront joindre les pièces justificatives demandées (photo, carte de presse, travaux) ou les envoyer à MediaStar@ooredoo.dz et Rpubliques@ooredoo.dz.