Mobilis lance une offre promotionnelle Sama Mix : 50 % d’internet en plus pour le même prix

L’opérateur de téléphonie mobile Mobilis frappe fort cet été avec une offre promotionnelle inédite sur ses formules Sama Mix. Du 29 juillet au 18 août 2025, les abonnés peuvent bénéficier de 50 % de volume Internet supplémentaire à partir de 500 DA, sans aucun coût additionnel.

Cette campagne promotionnelle vise à renforcer l’expérience numérique des clients de Mobilis, à un moment où la connectivité devient plus essentielle que jamais. Que ce soit pour naviguer sur le web, regarder des vidéos, jouer en ligne ou échanger sur les réseaux sociaux, les utilisateurs profiteront de plus de data pour le même prix.



Une offre accessible et immédiate

Concrètement, les offres concernées sont les suivantes :

Mélange 500, Mélange 1000, Mélange 1500 et Mélange 2000.

À chaque activation, le volume internet bonifié est attribué instantanément et automatiquement, sans besoin d’activation manuelle ou de code promotionnel.

À travers cette initiative, Mobilis confirme sa volonté de répondre aux attentes croissantes des consommateurs algériens en matière de connectivité mobile, tout en renforçant sa compétitivité sur le marché. L’opérateur continue ainsi de positionner ses offres comme des références en matière de rapport qualité-prix.