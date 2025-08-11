Algérie Télécom adopte l’anglais sur ses factures

Algérie Télécom a décidé de remplacer le français par l’anglais sur ses factures et reçus de paiement, qui seront désormais rédigés uniquement en arabe et en anglais. Cette mesure, présentée comme une étape de modernisation et d’alignement sur les standards internationaux, vise à améliorer l’expérience client, notamment pour les expatriés, multinationales, étudiants étrangers et professionnels anglophones.

L’initiative s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée, comme la mise en ligne d’une version anglophone du site officiel. Elle répond également à la tendance globale de digitalisation et d’ouverture internationale du secteur des télécommunications.

Cependant, la décision suscite des réactions contrastées. Certains clients, surtout parmi les personnes âgées ou n’ayant pas étudié l’anglais, disent éprouver des difficultés à comprendre leurs factures et doivent demander de l’aide, ce qui peut les mettre mal à l’aise. D’autres relèvent que l’anglais employé contient parfois des erreurs ou des traductions approximatives issues d’outils automatiques.

Pour certains, un changement progressif aurait été préférable, compte tenu des difficultés linguistiques d’une partie de la population.