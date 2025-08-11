Cette initiative, désormais annuelle, s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de moderniser les services publics et de soutenir le secteur de l’éducation.
Pour procéder à l’inscription, Algérie Poste vous invite à accéder à la plateforme numérique dédiée aux inscriptions universitaires ttps://progres.mesrs.dz/webetu/.
Algérie Poste facilite les inscriptions universitaires
