Algérie Poste facilite les inscriptions universitaires

Pour la rentrée universitaire 2025/2026, Algérie Poste met à disposition des nouveaux bacheliers et étudiants une plateforme en ligne permettant de s’inscrire et de payer les frais par carte Edahabia

Cette initiative, désormais annuelle, s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de moderniser les services publics et de soutenir le secteur de l’éducation.



Pour procéder à l’inscription, Algérie Poste vous invite à accéder à la plateforme numérique dédiée aux inscriptions universitaires ttps://progres.mesrs.dz/webetu/.