Ooredoo enrichit son offre Dima+ avec 20 Go supplémentaires, sans changement de prix

Toujours soucieuse d’apporter plus de valeur à ses abonnés, Ooredoo annonce l’évolution de son offre postpayée Dima+ à partir du 7 août 2025.

Le volume Internet inclus passe ainsi de 60 Go à 80 Go, sans aucun surcoût pour les clients.

La nouvelle formule Dima+ comprend désormais :

80 Go de données Internet

de données Internet Appels illimités vers tous les réseaux

vers tous les réseaux 50 SMS

Accès gratuit à Facebook

à Facebook Accès inclus aux services ANAZIK et ANAFLIX

Cette amélioration reflète la volonté d’Ooredoo d’accompagner ses clients dans leur quotidien, en leur offrant toujours plus de connectivité et de divertissement tout en respectant leur budget.

Avec Dima+, Ooredoo renforce son rôle de partenaire de confiance pour les Algériens à la recherche d’une offre mobile complète, généreuse et abordable.