L’offre PixX de Mobilis : Des avantages et des prix incontournables !

Mobilis, l’opérateur dont le nom a toujours collé aux post-payés est désormais connu par ses multiples offres destinées aux particuliers.

Dans le but de répondre à tous les besoins et satisfaire un grand nombre d’abonnés, l’opérateur public de téléphonie mobile a lancé, l’année dernière, l’offre ‘’Pixx’’ au profit de ses clients prépayés. Au prix de 200 DA, vous pouvez profiter et pleinement de l’offre PixX aux divers plans 50 / 100/500/1000 /2000, dotée de 100 DA de crédit de bienvenue, ainsi qu’une tonalité naghmati offerte. Que demandez de plus ?!

En plus de la souscription à la tonalité naghmati qui est gratuite, Mobilis vous propose les meilleurs prix sur le marché. En effet, l’appel vers tous les réseaux est de 3.98 Da, le SMS vers tous les réseaux est de 5 Da et 15 Da le SMS vers l’international.

Concernant les clients qui achètent un des plans PixX 500,1000 ou 2000, ils auront accès aux Pass internet à des prix avantageux.

Pass Volume Prix DA

* Pass Connect+ 1 Go 1 Go 100

* Pass Connect+ 3 Go 3 Go 200

* Pass Connect+ 7 Go 7 Go 400

A noter enfin que l’achat des pass se fait à travers le menu *600#, l’application MobiSpace ou l’interface web.