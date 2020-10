LG TONE Free FN7: Vivez une expérience audio personnelle améliorée !

LG Electronics élargit sa gamme LG TONE Free avec l'introduction d’une nouvelle génération de ses écouteurs sans fil.

Ils offrent un son de qualité supérieure réglé par Meridian, un étui de charge hygiénique UVnano – et ajoute la suppression active du bruit (ANC) pour un plaisir d’écoute encore plus grand et une expérience audio personnelle améliorée. En effet, LG TONE Free FN7 s’appuie sur l’isolation acoustique passive déjà excellente de LG TONE Free FN6 en neutralisant les sons externes à l’aide de trois microphones dans chaque oreillette qui surveillent les ondes sonores provenant de toutes les directions. « Avec ANC activé, les bruits environnementaux sont maintenant presque complètement neutralisés, ce qui rend chaque note et voix plus claire, plus naturelle, sans perdre les détails en augmentant le volume au maximum », précise un communiqué de LG.

Comme tous les écouteurs LG TONE Free, le HBS-FN7 intègre la technologie de Meridian Audio, la célèbre société britannique de technologie audio et partenaire de confiance de LG pour offrir un son de qualité supérieure. « LG s’est toujours efforcé d’offrir plus d’options aux consommateurs et avec nos derniers écouteurs TONE Free, nous élargissons notre gamme aux audiophiles qui désirent le meilleur de la technologie audio », a déclaré Park Hyung-woo, directeur de LG Home Entertainment Company ; Division audio et vidéo.

Disponible aujourd’hui en Corée du Sud, le LG TONE Free FN7 sera bientôt commercialisé dans d’autres marchés comme des pays de l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie à partir du quatrième trimestre… tout juste avec les fêtes de fin d’année.