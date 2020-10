Samsung entre dans le top 5 des marques les plus puissantes au monde !

Samsung annonce avoir atteint la cinquième place du classement des meilleures marques mondiales (Best Global Brands) de 2020 établi par Interbrand, un cabinet-conseil en évaluation de marques d’envergure mondiale.

En effet, le constructeur sud-coréen a affiché la plus grande valeur de marque jamais atteinte, soit 62,3 milliards de dollars. Samsung ne semble pas être atteint pour autant par le COVID-19. Il a ainsi vu sa valeur de marque augmenter de 2 % cette année, passant de 61,1 milliards de dollars en 2019 à 62,3 milliards de dollars en 2020. « Une performance qui a valu à Samsung de se hisser dans le top cinq mondial en trois ans après avoir atteint la sixième place sur la liste des meilleures marques mondiales en 2017 », souligne la marque sud-coréenne dans un communiqué.

Depuis le moment où Samsung a atteint le top dix avec une neuvième place en 2012, la marque a continué à gravir systématiquement les échelons, atteignant la sixième place en 2017 et la cinquième place en 2020. Cette montée en puissance a été soutenue par l’introduction continue de produits innovants et la mise en œuvre de vastes activités de marketing dans le monde entier. « La réponse rapide au COVID-19, les activités de RSE, l’innovation dans les produits liés au style de vie et les investissements continus dans les futurs moteurs de croissance stimulent la valeur de la marque », poursuit la même source.

Par ailleurs, en matière de communications mobiles, Samsung a renforcé sa position de leader sur le marché des Smartphones 5G. Pour la génération Z, la marque a dévoilé la gamme Galaxy A et a déployé des activités de marketing telles que la campagne Awesome. Le caractère innovant de Samsung est démontré par l’introduction de nouvelles catégories de produits telles que le Galaxy Z Flip. Dans le domaine des activités de réseau, Samsung a établi sa position de leader en 5G en pénétrant de nouveaux marchés et en développant des partenariats avec des entreprises sur des marchés clés tels que les États-Unis et le Japon.