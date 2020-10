Condor voit grand !

Une nouvelle opération d’exportation a été lancée, hier, par Condor Electronics, à partir de son siège de Bordj Bou Arreridj.

En effet, une cargaison importante composée de plus de 18 camions conteneurs ont pris la route vers la Tunisie alors que 4 conteneurs sont destinés à la Mauritanie par canal maritime. Selon les responsables de Condor, il s’agit d’une opération d’une valeur d’un million d’euro. Par ailleurs, Condor a également procédé au lancement d’une nouvelle usine spécialisée dans la production de la lampe à LED, qui s’inscrit pleinement dans la politique de l’état pour la rationalisation de la consommation énergétique. En présence du ministre des énergies renouvelables, le professeur Chemsedine Chitour, Condor a présenté la première chaise roulante pour handicapés, dotée de panneaux solaires, ce qui garantit une autonomie totale en matière d’énergie pour la mobilité.

Il a été aussi question de présenter un système de gestion des feux de signalisation routière totalement autonome énergétiquement grâce aux panneaux solaires.

Et enfin pour allier, technologie, énergie et solidarité envers les zones défavorisées et les zones d’ombre, un exposé relatif au projet de soutien destiné aux agriculteurs dans le besoin a été exposé. Il consiste en la mise à disposition de pompes immergées, alimentées en énergie solaire pour l’irrigation des terres agricoles. Une opération qui s’inscrit pleinement dans les orientations des pouvoirs publics, qui tend à désenclaver les communes défavorisées et leurs populations.

Par ailleurs, Condor Academy a signé une convention cadre avec le Centre de Recherche des Technologies Industriels / CRTI, qui dépend du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Une convention qui rentre dans le cadre des relations de l’academy avec les pôles d’excellences universitaires.