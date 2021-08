LG Algérie : Nouvelle enceinte Bluetooth portable et lumineuse disponible

La dernière gamme d'enceintes Bluetooth portables LG XBOOM Go dotée de la technologie Meridian est désormais disponible chez LG Algérie.

La nouvelle série PL de la gamme LG XBOOM Go s’associe à Meridian, la première marque audio haute résolution au monde, pour offrir des basses améliorées, des voix plus claires et une expérience d’écoute exceptionnelle au consommateur algérien. Cette gamme bénéficie d’améliorations notables telles que la facilité d’utilisation, une nouvelle conception, un design élégant et une longue durée de vie de la batterie (jusqu’à 24 heures). « LG XBOOM Go PL est la baffle parfaite pour profiter d’un son audio haut de gamme en déplacement », précise LG dans un communiqué de presse.

La technologie audio avancée de Meridian offre un son de qualité supérieure avec des basses profondes, des aigus riches et des voix claires. « Les basses exceptionnelles sont entraînées par l’inclusion de Dual Action Bass qui utilise des radiateurs passifs pour pomper des basses dynamiques et des rythmes audacieux que les utilisateurs peuvent à la fois ressentir et entendre », explique-t-on.

La XBOOM GO PL résiste à l’eau

La gamme XBOOM Go associe également une qualité audio impressionnante à des fonctionnalités optimisées pour les fêtes, notamment Dual Play pour permettre à deux haut-parleurs LG d’être connectés ensemble et de créer une expérience sonore encore plus immersive. La série PL résistante à l’eau (classée IPX5) offre également une tranquillité d’esprit dans divers contextes, des dîners décontractés aux aventures en plein air. Pour compléter l’excellente qualité audio du XBOOM Go PL et ajouter un élément visuel exquis à l’expérience, les haut-parleurs LG XBOOM Go PL incluent une fonction d’éclairage multicolore utilisant un processus en trois étapes pour détecter le tempo basé sur les ondes sonores, et produisant des impulsions d’éclairage LED synchronisées avec la vitesse et le rythme de la chanson.

Enfin, la gamme LG XBOOM Go PL dispose jusqu’à 24 heures de temps de lecture. A noter aussi que l’enceinte XBOOM PL7 est munie d’un power bank qui permet de charger d’autres appareils à l’aide d’un port USB sans que vous ayez besoin de transporter avec vous un chargeur.