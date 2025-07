L’Algérie célèbre l’esprit entrepreneurial de sa jeunesse : INJAZ El Djazair clôture la 14ᵉ édition du Company Program

C’est dans une ambiance empreinte d’enthousiasme, d’audace et d’innovation qu’INJAZ El Djazair a célébré, ce mercredi à l’école IN’Tuition à Hydra, la clôture nationale de la 14ᵉ édition de son programme phare : le Company Program.

Placée sous le haut patronage du ministère de l’Économie de la Connaissance, des Startups et des Microentreprises, ainsi que du ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, avec le soutien du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la cérémonie a réuni un parterre de personnalités du monde institutionnel et académique.

Parmi les invités de marque figuraient :



* Mme Nacima Arhab, Secrétaire générale au ministère de l’Économie de la Connaissance

* Pr Ahmed Mir, président de la commission nationale de coordination de l’innovation au MESRS

* Pr Noureddine Melikchi, physicien algérien de renommée mondiale,en qualité d’invité d’honneur

Une jeunesse engagée, un avenir en marche

Dans son discours d’ouverture, M. Azzouz, président d’INJAZ El Djazair, a salué le dynamisme et l’ingéniosité des 2 200 étudiants issus de 52 wilayas, accompagnés par 107 coachs bénévoles durant les six mois du programme.

Il a souligné la force de cette jeunesse capable de transformer des idées en entreprises naissantes, remerciant au passage les institutions, les partenaires et les coachs pour leur engagement constant.

« C’est cette énergie, cette envie d’agir, qui construit l’avenir de notre pays », a-t-il affirmé.



Une édition 2025 riche en résultats

Cette 14ᵉ édition a mobilisé un écosystème exceptionnel, avec 61 établissements d’enseignement, 46 projets entrepreneuriaux concrets lancés, et un engagement sans précédent des jeunes issus de tous les horizons. Un véritable témoignage de la vitalité entrepreneuriale en Algérie.

Des partenaires mobilisés pour la réussite

Le succès de cet événement n’aurait pu être atteint sans le soutien de partenaires engagés tels que : ICOSNET, Fruital – Coca-Cola, IN’Tuition, Boeing, Zurich Foundation, ainsi que les membres du Conseil d’administration d’INJAZ El Djazair.