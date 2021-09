Xiaomi: La gamme 11T se dévoile davantage

Le géant fabricant chinois prépare le lancement pour le 15 septembre de sa nouvelle gamme de Smartphones Xiaomi 11T, 11T Pro et 11 Lite NE 5G. En attendant, cette nouveauté du constructeur se dévoile davantage via de nouvelles images en fuite montrant son design.

Les futurs Xiaomi 11T et 11T Pro vient de se dévoiler sur la toile, via une fuite publiée par PriceBaba, en partenariat avec Ishan Agarwal jeune informateur indien. On découvre un smartphone adoptant sur la face avant un écran troué cerclé de fines bordures. Selon la même source, le lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation.

Au dos des nouveaux Xiaomi 11T on retrouve un bloc photo rectangulaire réunissant tous les capteurs soit un total de trois capteurs photo et un flash LED. Trois coloris seront proposés sur cette gamme : gris météorite, bleu céleste et blanc clair de lune.

A côté de ces images, le leaker, a confirmé l’arrivée d’une troisième édition qui serait plus abordable à savoir le Xiaomi 11 Lite NE (New Edition) 5G, et confirme également le lancement de la tablette Xiaomi Pad 5 en Europe.