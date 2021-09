Apple : l’iPhone SE 3 devrait arriver en début 2022

Apple devrait bel et bien lancer une nouvelle génération de son smartphone compact iPhone SE, avec des rumeurs l’annonçant pour le deuxième semestre de l’année prochaine, et on a appris sans surprise qu’il sera compatible 5G. Toutefois, son lancement devrait intervenir plus tôt dans l’année.

En effet, selon une dernière fuite publiée sur le réseau social chinois Weibo, le nouveau smartphone d’Apple sera dévoilé en début d’année 2022 « l’iPhone SE 3 sortira au cours du premier semestre 2022 », Une information citant notamment Ming-Chi Kuo, le célèbre expert Apple.

