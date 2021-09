Algérie : Djezzy organise la première édition de l’Electronic Sports World Convention (ESWC)

Djezzy organise pour la première fois en Algérie, la célèbre compétition Electronic Sports World Convention (ESWC) aux standards internationaux. L’occasion pour les amoureux de gaming de profiter d’un spectacle unique en ce genre de jeux vidéo lors des tournois qualificatifs qui se dérouleront du 15 septembre au 20 novembre prochain.

Grâce à Djezzy, l’Algérie accueille sa première édition de cette compétition internationale des sports électroniques. Une édition qui se déroulera en trois phases majeures ; la première étape concerne le recrutement et s’étale du 15 septembre au 22 octobre, suivie par les Play-Off du 23 octobre au 10 novembre avec l’organisation des tournois League of Legends, Valorant et PUBG Mobile et enfin la phase finale qui sera diffusée en live stream le 19 et le 20 novembre. Face aux restrictions liées à la crise sanitaire, la compétition se déroulera entièrement en digitale et vous pouvez vous renseigner ou participer à cette compétition via le lien suivant : http://bit.ly/3nbi3pc.

Pour rappel, L’ESWC est une compétition internationale créée en 2003, qui réunit les plus grands joueurs de jeux vidéos et leurs fans sur des compétitions organisées comme de vrais spectacles avec de différentes ligues et championnats des éditeurs de jeu. Cette compétition contribue grandement au développement des sports électroniques avec de l’innovation.