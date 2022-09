Un iPhone original très particulier vient d’être vendu aux enchères pour la somme de 35 000 euros. La particularité de ce dernier, est qu’il n’a jamais servi, et est toujours dans sa boite scellée. Reste à savoir si le smartphone sera fonctionnel.

Il y’a un an, le premier ordinateur de la marque à la pomme avait été vendu aux enchères pour plus de 500 000 dollars. Ce dernier datait de 45 ans et est toujours fonctionnel. Aujourd’hui nous apprenons une nouvelle histoire insolite sur un des produits d’Apple.

Il s’agit du premier iPhone, un exemplaire très bien préservé a été vendu aux enchères pour un montant incroyable de 35 000 euros. L’exemplaire est toujours dans sa boite totalement scellée, avec le plastique de conditionnement autour.