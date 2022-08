Truecaller lance une version améliorée pour iPhone

Truecaller, application leader mondial dans le secteur des communications permettant une meilleure détection de spam & business, lance sa toute nouvelle version pour les modèles iPhone.

Les utilisateurs de la marque à la pomme ont toujours été à la recherche d’une solution plus adaptée d’identification de l’appelant et des bloqueurs fiables de spam. Truecaller a répondu à l’appel de ces nombreux utilisateurs et a construit une meilleure plateforme fonctionnant sous iOS. L’application a été complètement repensée pour offrir un service optimal en termes d’espace de stockage sur l’appareil, efficace et rapide, compatible avec tous les modèles d’iPhone à partir du 6S. Truecaller offre une identification 10 fois plus performante des spams, des arnaques et des appels professionnels par rapport aux versions précédentes de l’application.

Une toute nouvelle architecture qui peut tirer profit plus efficacement des avantages des fonctionnalités avancées de l’arrière-plan des appareils iOS. Le tout nouveau Truecaller pour iPhone a développé la détection de l’identifiant de l’appelant et les spams de façon plus précise et plus complète pour chaque zone géographique en actualisant les informations de spams en arrière-plan. L’application propose également une actualisation complète et un flux utilisateur qui la rendent plus simple à utiliser et une navigation quotidienne plus rapide.

« Nous avons mis tout notre savoir-faire innovant dans cette plateforme dédiée aux appareils de la marque Apple pour offrir aux utilisateurs des fonctionnalités plus puissantes telles que les alertes d’appel, la raison d’appel et une extension de recherche pratique », a déclaré Alan Mamedi, co-fondateur et PDG de Truecaller. « Une mise à jour, longtemps attendue par de nombreux utilisateurs d’iPhone. Aujourd’hui, nous pouvons leur offrir l’identificateur de spams et d’escroquerie le plus performant pour les aider à séparerle bruit de la communication à laquelle ils veulent répondre. ”

Points forts du nouveau Truecaller pour iPhone :



* Une meilleure identification de l’appelant, 10 fois plus de protection contre les spams et les escroqueries.

* Utilisation fluide et rapide pour les nouveaux usagers.

* Aperçudétaillé et amélioré lors de la recherche de numéros.

* Offre premium avec des comparaisons de fonctionnalités plus faciles.

* Extension de recherche repensée (depuis Téléphone > Récents > Partager le contact).

Mises à jour à venir :



* Améliorations majeures du filtrage des SMS, de la détection des spams, avec un widget repensé de la recherche rapide de numéros inconnus.

* L’application iPhone bénéficiera également du blocage automatique des principaux spammeurs, de la possibilité d’afficher des informations détaillées des statistiques sur les numéros marqués comme spam et la possibilité d’afficher et aussi introduire des commentaires sur des numéros marqués comme spam pour un contexte supplémentaire.