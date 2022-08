Huawei Mate 50 : la gamme sera disponible en 5 coloris

Le géant fabricant chinois lancera cette année sa nouvelle gamme Huawei Mate 50 axé sur la technologie avancée, et se composera du Mate 50, Mate 50 pro et Mate 50 RS. Cette nouvelle gamme sera proposée en 5 coloris dont l’or.

Malgré les restrictions américaines à son encontre, Huawei continue de développer et produire de nouveaux Smartphones. En effet, le fabricant chinois lancera cette année sa nouvelle gamme Mate 50. Une nouvelle gamme composée du Mate 50 classique, Mate 50 pro qui adoptera un écran incurvé et Mate 50 RS.

On y apprend également via une publication repérée sur le réseau social chinois Weibo que cette gamme Mate 50 sera proposée en cinq coloris distinctes à savoir : Noir, blanc, vert, orange et or. Huawei pourrait se concentrer principalement sur la couleur or. Affaire à suivre.