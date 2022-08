Algérie Télécom recrute Abdelkader Mouaz, un talent qui a pu déceler 800 failles

Algérie Télécom est honorée d’accueillir parmi ses employés, M. Abdelkader Mouaz, un jeune talent algérien qui a pu déceler 800 failles de sécurité de haut niveau de plusieurs entreprises internationales dont Apple.

M. Adel Bentoumi, Président Directeur Général d’Algérie Télécom a accueilli, ce Dimanche 28 août 2022, M. Abdelkader Mouaz afin de procéder à son recrutement au sein du Centre Opérationnel de Sécurité (SOC) d’Algérie Télécom.

Cette démarche vient concrétiser le slogan de l’entreprise « Toujours Plus Proche » qui porte en son enceinte des valeurs qui tendent à soutenir et à accompagner les jeunes algériens, tout en renforçant ses rangs avec des compétences algériennes à même de relever les défis et challenges qui s’offrent à notre pays en matière de digitalisation et de sécurité cybernétique.

Algérie Télécom est fière de participer au développement du monde des TIC en Algérie et de participer à l’essor et à la réussite des jeunes algériens !