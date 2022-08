BOMARE COMPANY annonce sa participation au salon IFA de Berlin

BOMARE COMPANY sous sa marque commerciale STREAM annonce sa participation à l’IFA Berlin en exposant ses toutes nouvelles technologies et produits.

IFA Berlin est le principal lieu de rencontre et d’échange entre les amateurs de technologie, les professionnels et les experts de l’industrie électronique. L’édition de cette année marquera la reprise après deux années d’absence à cause du COVID 19 et regroupera pas moins de 250000 visiteurs et 1800 exposants venus de 70 pays, dont Bomare Company qui sera de la partie comme chaque année depuis 10 ans.

L’événement sera organisé du 2 au 6 septembre au parc des expositions Messe Berlin à Berlin, en Allemagne.

« C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que Bomare Company, sous sa marque commerciale Stream, fera partie de IFA 2022 ! Sur ce que l’on appelle communément le marché technologique le plus important au monde, nous disposerons de 105 m² d’espace pour présenter nos meilleurs produits et créer des expériences exclusives pour tous ceux qui visitent l’espace d’exposition Stream au hall 25 STAND N°260. Nouvelle gamme de produits avec Android TV, Google TV, sans oublier la gamme WebOS TV y seront exposés », indique Bomare dans un communiqué.

Depuis 2007, BOMARE COMPANY sous sa marque commerciale STREAM a commencé son activité d’exportation vers l’Europe, désormais, la marque STREAM est fortement présente sur les marchés Portugais, Italien et Espagnole.

Avec une immense ambition de conquérir plus de marchés internationaux et dans un souci constant d’accompagner au mieux ses clients, Bomare Company s’engage à lancer, en exclusivité pour le marché allemand, une garantie de 5 ans avec une présence locale de service après-vente dès le début 2023.