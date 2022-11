Internet mobile 5G en Algérie : le ministre Karim Bibi Triki s’est exprimé à ce sujet

Le ministre algérien de la Poste et des Télécommunication, Karim Bibi Triki, s’est exprimé sur les ondes de la radio nationale Chaîne 3, au sujet du déploiement de la connexion mobile de cinquième génération « 5G » en Algérie.

Lors de son allocution auprès de la radio chaine 3, le ministre de la Poste et des télécommunications, Karim Bibi Triki, a apporté quelques éclaircissements concernant l’avancement du déploiement de la l’internet 5G en Algérie.

A ce sujet, le Ministre a indiqué, que la 5G est « un axe important », sur lequel travaille son secteur. Il a également indiqué qu’ « Il y a différents aspects pour préparer la 5G », en évoquant l’aspect et la préparation des bandes de fréquences qui permettront le déploiement de cette technologie dont il précise que ses services ont bien avancé là-dessus.

« Mais au-delà des fréquences, nous savons que la 5G va nous exiger de déployer plus de sites, donc, un réseau plus dense. Cela nécessite aussi des préparatifs en concertation et en coordination avec d’autres département pour qu’en milieu urbain on puisse être prêts à déployer cette technologie ». A ainsi également expliqué.