Djezzy organise une journée de sensibilisation sur les dangers de l’internet au profit des écoliers

Une ambiance bon enfant a régné le jeudi 3 novembre au siège de Djezzy à Dar El Beida où des dizaines d’écoliers ont été invités à une journée de sensibilisation sur les dangers de l’internet et de l’attitude à adopter face aux risques d’une mauvaise manipulation ou interaction sur les réseaux sociaux.

La journée a commencé par l’hymne national chanté de tout cœur et à pleine voix avant de laisser place au programme organisé par Djezzy. Les élèves ont été ainsi conviés à une visite guidée au sein des différents départements de l’entreprise à l’instar de la salle d’opération, de l’auditorium, de la salle de sport ainsi que la salle de projection. Les membres du top management, mobilisés pour la circonstance, ont tenu à répondre aux sollicitations des enfants et les orienter.

Après une matinée bien remplie agrémentée par un déjeuner à la cantine de l’entreprise, les élèves ont été invités à suivre une présentation animée par Walid Abbas, responsable du département IT. Les élèves ont suivi avec attention la présentation avant de participer à un quiz et un challenge où ils ont brillamment réussi à élucider toutes les énigmes dans une ambiance interactive où il était question de l’accès à internet et des problématiques posées par les réseaux sociaux ainsi qu’aux actions requises pour éviter des situations critiques.

La journée de sensibilisation a été couronnée par la remise d’attestations de succès aux élèves ainsi qu’une photo de famille en présence de Mahieddine Allouche Directeur général par intérim et de Kamel Mansouri, Directeur général du FNI ainsi que des cadres de l’entreprise. « Je t’aime Djezzy, ce fut une belle journée », a été l’un des messages touchants écrit par les écoliers à l’issue de cette journée qui restera gravée dans leurs mémoires.

A travers cette initiative, Djezzy réaffirme au-delà de sa dimension citoyenne, son rôle en tant qu’entreprise publique économique et acteur du digital dans la préservation de la sécurité des enfants et la promotion du bien-être social.