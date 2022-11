Paypal annonce son entrée sur l’Apple Pay

La célèbre plateforme de paiements en ligne Paypal a annoncé qu’il se prépare à entrer sur l’Apple Pay de la marque à la pomme pour offrir de nouveaux moyens de règlements à ses utilisateurs sur iPhone.

A l’occasion de la publication de ses derniers résultats financiers, PayPal a annoncé le déploiement prochain de Nouvelles méthodes de payer et recevoir des paiements avec PayPal et (sa filiale Venmo racheté en 2012), sur les smartphones d’Apple.

Sans surprise, ce déploiement se fera sur la plateforme Apple Pay. Selon Apple Insider, la marque à la pomme et PayPal travaillent ensemble pour permettre aux applications PayPal et Venmo de supporter des paiements sans contact et les transactions en « Tap to pay » sur l’iPhone ainsi que sur les montres connectées compatibles.

En plus simple, on apprend qu’en 2023, les utilisateurs des deux plateformes pourront ajouter des cartes de crédit Paypal et Venmo sur l’application Apple Cartes et pouvoir les retrouver sur Apple Pay et les utiliser là ou ce moyen de paiement est accepté. Pour sa part, Paypal prévoit également d’ajouter Apple Pay en tant qu’option de paiement.