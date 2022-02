Internet fixe : l’Algérie enregistre plus de 4 millions d’abonnés au 3e trimestre 2021

L’utilisation de l’internet en Algérie continue de progresser avec plus de 4 millions d'abonnés à l'internet fixe (ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax) enregistrés durant le 3ème trimestre de 2021, indique le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Le nombre d’abonnés à l’internet fixe a dépassé les 4,02 millions au 31 septembre 2021 (3,95 millions au 30 juin 2021), détaille le rapport, précisant que « 91,08 % du total des abonnés de l’internet en Algérie sont des abonnés de la téléphonie mobile, contre 8,92 % des abonnés de l’internet de téléphonie fixe ».

Sur les 4,02 millions d’abonnés à l’internet fixe, 2,61 millions étaient abonnés à l’internet haut débit (ADSL), 1,28 million à la 4G LTE fixe, 136.660 à la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) et 443 à la technologie Wimax, entre autres.



Sur le nombre global d’abonnés à l’internet fixe (4,02 millions), 3,94 millions étaient des abonnés résidentiels (97,51%) contre 100.497 abonnés professionnels (2,49%).

Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres internet fixes, 85,08% disposaient de débits entre 4 Mégas et 10 Mégas au troisième trimestre de cette année (85,27% au 2ème trimestre), 14,44% entre 10 Mégas et 20 Mégas au 3ème trimestre (14,26% au trimestre précédent), 0,47% entre 20 Mégas et

100 Mégas au 3ème trimestre (0,42% au 30 juin de 2021) et 0,01% plus de 100 Mégas (0,01% au 31 juin dernier).

Les pics de la bande passante consommée ont atteint les 1860 Gbps (Gigabit par seconde) durant le troisième trimestre de 2021 contre 1965 Gbps le trimestre précédent.

Sur les 1213 millions de Gigaoctet (Go) du trafic Data consommé global au troisième trimestre de 2021 (992 millions Go le trimestre précédent), 1088 millions Go ont été consommés par les abonnés XDSL/FTTH (889 millions Go au 2ème trimestre), 68 millions Go par les abonnés 4G LTE fixe (65 millions de Go au trimestre précédent) et 57 millions de Go par les abonnés FTTH (38 millions au 2ème trimestre).

Le revenu mensuel moyen par abonné DATA est de 972 DA au 31 septembre 2021 contre 664 Dinars au 30 juin de la même année.