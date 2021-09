Instagram Kids : Facebook met son projet en pause

Facebook a décidé de mettre son projet de lancer une version Instagram pour enfants en pause, et ceci dans le but d’écouter un peu plus les recommandations des parents, chercheurs et experts en sécurité.

Le réseau social Instagram appartenant à Facebook, travaillait sur le projet de lancer une version Instagram pour enfants. Une version de l’application qui spécialement adaptée aux enfants et qui permettrait aux parents de garder un œil sur l’activité de leurs enfants.

Toutefois, on vient d’apprendre que ce projet vient d’être mis à l’arrêt comme vient de l’annoncer Adam Mosseri, directeur d’Instagram, lors de son passage dans l’émission de télévision Today sur NBC “Je pense toujours que c’est une bonne chose de créer une version d’Instagram qui serait plus adaptée et plus sûre pour les préadolescents, mais nous voulons prendre notre temps, discuter avec les parents, prendre l’avis des chercheurs et des experts en sécurité pour parvenir à un consensus qui nous permettra d’aller de l’avant”.