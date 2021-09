iPhone 13 : Apple dévoile les tarifs de ses nouveaux smartphones

Après la keynote d’Apple tenue le 14 septembre dernier, les nouveaux iPhones 13 et 13 Pro sont apparus en stock depuis le 24 septembre et désormais disponibles en livraison immédiate.

Bonne nouvelle pour les amoureux des iPhones, puisque les nouveaux iPhones 13 et 13 pro dévoilé le 14 septembre dernier lors de la keynote d’Apple gardent les mêmes tarifs que l’ancienne génération.

En effet, pour les iPhones 13 Mini, ils s’affichent à des prix de 809 euros, 929 euros et 1159 euros pour les versions 128 Go, 256 Go et 512 Go respectivement. La version standard des iPhone 13 démarre à 909 euros, puis 1029 euros et 1259 euros pour les mêmes capacités de stockage que la version Mini.

Les nouveaux iPhone 13 Pro, gardent également les mêmes prix que les iPhones 12. Il est ainsi affiché à des prix de 1159 euros, 1279 euros et 1509 euros pour les mêmes capacités de stockage que les deux iPhone cité ci-dessus. A noter l’apparition d’une version 1To affichée à 1839 euros.