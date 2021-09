Xiaomi dévoile sa nouvelle gamme de Smartphone 11T et 11T Pro

Le géant fabricant chinois lève le voile officiellement sur ses nouveaux Xiaomi 11T et 11TPro. Ces derniers s’équipent enfin d’écrans OLED.

Xiaomi dévoile sa nouvelle gamme de Smartphones Mi11T et 11T Pro qui succèdent directement aux Xiaomi Mi 10T et 10T Pro de l’année dernière. Comme à l’habitude du constructeur, cette nouvelle gamme affiche une fiche technique très intéressante pour un prix toujours abordable.

Cette nouvelle génération Mi 11T et 11T Pro se distingue par la présence d’un écran OLED FHD+ de 6,67 pouces alors que la génération précédente se contentait d’un écran LCD. Les nouveaux Smartphones de Xiaomi sont équipés d’un processeur MediaTek Dimensity 1200, qui remplace donc la puce Qualcomm. On retrouve toutefois la puce Snapdragon 888 sur le modèle Pro.

Les nouveaux Xiaomi 11T et 11T Pro adoptent une batterie importante de 5000 mAh, et le modèle Pro est compatible avec la recharge rapide filaire HyperCharge, permettant de charger le téléphone de 0 à 100 % en 17 minutes. Coté appareils photo, la gamme de Smartphones utilisent la même confugiraiton que la génération précédente avec trois caméras à l’arrière de 108 Mégapixels, 8 Mégapixels et 5 mégapixels. Pour les selfies, le capteur est de 16 MP.

Les deux terminaux sont évidemment compatibles avec le 5G, le Wifi, et la norme Bluetooth 5.2. Trois coloris seront disponibles sur ces téléphones : Moonlight White, Meteorite Grey et Celestial Blue. Enfin, la nouvelle gamme de Smartphone Xiaomi est affichée à un prix de départ de 569,90 euros et peut aller jusqu’à 699,90 euros selon les versions.