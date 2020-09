Infinix : La série Hot 9 bientôt disponible en Algérie !

La série Infinix Hot 9 sera prochainement lancée en Algérie. Une large campagne de communication sur ces nouveaux produits est menée sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

Les Hot 9, Infinix Hot 9 Pro et Hot 9 Play contiennent des configurations de caméra arrière quadruple et une conception d’affichage perforée. Ces nouveaux Smartphones de la firme chinoise devraient être disponibles dans les prochains jours, sans toutefois communiqués leurs prix.

L’Infinix Hot 9 dispose de caméra arrière quadruple avec un flash à triple LED. La configuration de l’appareil photo comprendra un appareil photo principal de 13 mégapixels, accompagné d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels ainsi que d’un macro shooter de 2 mégapixels. Le quatrième appareil photo serait un capteur de faible luminosité. L’autre grand atout de cet appareil est son autonomie. Il est ainsi doté d’une batterie de 5000 mAh, ajouté à cela un capteur d’empreintes digitales à l’arrière.

Concernant le deuxième modèle l’Infinix Hot 9 Pro dispose d’un écran HD + de 6,6 pouces et est livré avec quatre caméras à l’arrière. Cependant, l’appareil photo principal sera ici un capteur de 48 mégapixels, accompagné d’un capteur de profondeur, d’un appareil photo macro et d’un capteur de faible luminosité. Infinix Hot 9 Pro comprendra également un flash à quatre DEL. Il sera aussi soutenu par une batterie de 5000 mAh et doté d’un capteur d’empreintes digitales arrière.

Le troisième modèle est l’infinix Hot 9 Play. C’est un Smartphone doté d’un grand écran de 6.82 pouces, de 2 Go de RAM et 32 Go de stockage ainsi que d’une grosse batterie de 6000 mAh.