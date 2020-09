Huawei séduit à nouveau l’Algérie : Une nouvelle collaboration à l’horizon !

Au moment ou le monde entier tourne le dos à Huawei et boycott ses technologies et solutions, l’Algérie lui ouvre grands les bras. Le message du gouvernement algérien était fort à la dernière réunion regroupant les équipementiers télécoms au ministère de la poste et des télécommunications. Un message qui se concrétise aujourd’hui par une déclaration officielle du ministre de l’Industrie et des Mines Ferhat Ait Ali Braham.

S’exprimant en marge d’une rencontre avec le directeur général de Huawei Algérie Alex Dai Qing, le ministre de l’industrie er des mines a exprimé son souhait de nouer des partenariats d’investissements avec Huawei télécommunications dans le secteur industriel. Selon un communiqué du ministère, les domaines particulièrement visés sont les nouvelles technologies de l’information, l’accompagnement dans la numérisation du ministère et la formation des cadres du secteur industriel.

De son côté, le DG de Huawei Algérie a manifesté son intérêt pour toute forme de coopération, qui serait bénéfique pour les deux parties.