Chine : 110 millions d’utilisateurs de la 5G !

Dès son lancement la 5G a connu un grand succès parmi les utilisateurs de la téléphonie mobile notamment en Chine. Pour preuve, le pays a dépassé la barre des 110 millions d’abonnés au 5G.

Un chiffre qui ne représenterait cependant qu’une petite fraction du nombre total d’abonnés chinois à la téléphonie mobile, 1,6 milliard d’abonnés pour les trois opérateurs publics chinois réunis.D’après Frédéric Pujol, expert 5G au sein du Think Tank Idate, la Chine représente le plus grand marché 5G pour ce qui est du nombre mondial d’utilisateurs. ‘’Une forte utilisation due essentiellement aux importants investissements consentis par la Chine pour rester en tête de la course à la 5G’’, explique-t-on. D’après les analystes, si le géant asiatique a réussi à atteindre ce nombre record d’abonnés, c’est notamment grâce à une stratégie marketing offensive menée par les opérateurs de réseau chinois.

Selon les estimations, la Chine pourrait bien atteindre les 50 % d’abonnements à la 5G d’ici quatre ans. Plus d’un an depuis le lancement de la téléphonie de 5G la plupart des équipementiers commercialisent un ou plusieurs modèles compatibles avec ce réseau. Ceci dit, les Smartphones 5G demeurent chers et ne sont pas à la portée de tous les utilisateurs ce qui freine son développement dans certains marchés.