Huawei ICT Competition revient pour une seconde édition

Huawei Algérie lance la seconde édition de sa compétition au profit des étudiants en technologie.

Suite au succès éblouissant de l’édition précédente, la Huawei ICT Competition débarque donc encore une fois en Algérie. C’est certainement le rendez-vous idéal pour les étudiants en télécommunication et ses technologies afin de briller dans leur domaine. La caravane de Huawei a d’ores et déjà été lancée début janvier 2020. Elle se rendra dans 10 universités du pays comme Sidi Bel Abès, Alger, Saida, Batna, Oran et Ouargla. « Ce tournoi international devra séduire plus de 3 000 étudiants algériens cette année, alors que 700 étudiants y ont participé lors de la première édition », déclare Noureddine Izouaouene, chargé de communication de Huawei Télécommunications Algérie.

Ce concours sera organisé en trois étapes : la première nationale, puis régionale qui concernera des troupes d’étudiants de l’Afrique du Nord qui auront lieu entre février mars. Ainsi, les vainqueurs seront qualifiés à la grande finale mondiale qui se déroulera au mois de mai prochain à Shenzhen en Chine.



Rappelons que la première place du Huawei ICT competition 2019 a été remportée par une équipe algérienne qui s’est distinguée par son talent dans cette compétition qui a regroupé 50 pays et 100 000 étudiants dans la discipline ‘’Network Track’’.